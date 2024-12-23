حبس 4 أشخاص لسرقة حقيبة من داخل سيارة في الساحل

قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيقية من داخل سيارة في منطقة الساحل.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات سرقة حقيبة بها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات في الساحل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الساحل تضمن ورود بلاغا من سائق أفاد فيه بتعرضه لسرقة حقيبة من داخل سيارة خاصة بالشركة محل حمله وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة الحقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل السيارة المذكورة، بإستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وعثرت أجهزة أمن القاهرة بحوزتهم على المبلغ المالى المستولى عليه والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.