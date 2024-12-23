الضرائب والضمانات المالية.. أسباب تعطل تجديد عقد زيزو مع الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الضرائب والضمانات المالية التي يريدها أحمد سيد زيزو في ملف تجديد عقده، وراء تعطل المفاوضات للتجديد حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب ووالده يريدان الحصول على ضمانات من الفلوس التي ستدفع من خارج النادي، من جانب رجال الأعمال.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "هناك حالة قلق من جانب زيزو ووالده حال التجديد، لأن الفلوس التي ستدفع من خارج النادي (غير مضمونة)، ومن حق اللاعب أن يقيم نفسه، وأيضا من حق الزمالك أن يجدد للاعب وفقًا للإمكانيات المالية".

وأضاف: "هناك تخوف داخل الزمالك من توقيع زيزو لعقدًا مع أحد الأندية السعودية".

وأتم: "الزمالك وعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة كمقدمات عقود عن الموسم الحالي خلال الفترة المقبلة وتحديدا في شهر يناير".