ترامب يحدد موقفه من حظر تيك توك: حصلت على مليارات المشاهدات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد إنه يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.

وأوضح ترامب أنه حصل على مليارات المشاهدات عبر منصة تيك توك خلال حملته الرئاسية.

وجاءت تصريحات ترامب أمام مجموعة من المؤيدين المحافظين في ولاية أريزونا، في واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على معارضته لاحتمال وقف عمل التطبيق في الولايات المتحدة.

وصرّح ترامب أمام مؤيديه "أعتقد أنه سيتعين علينا البدء في التفكير لأننا، مثلما تعلمون، استخدمنا تيك توك، وحظينا باستجابة رائعة بمليارات المشاهدات".

وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي في أبريل قانونا يلزم شركة بايت دانس، الشركة الصينية الأم للتطبيق، بسحب استثماراتها منه، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتسعى بايت دانس إلى إلغاء هذا القانون، ووافقت المحكمة العليا الأميركية على نظر القضية.

ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالح بايت دانس أو لم تسحب الشركة استثماراتها، فقد يتعرض التطبيق للحظر في الولايات المتحدة في 19 يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.

ولم يتضح بعد كيف سيتمكن ترامب من إلغاء أمر سحب الاستثمارات من تيك توك، والذي جاء بعد موافقة أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ.