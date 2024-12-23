جروس يرفض المجازفة بالمثلوثي أمام طلائع الجيش

علم صدى البلد، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، يرفض مشاركة اللاعب التونسي حمزة المثلوثي في المباراة المقبلة أمام فريق طلائع الجيش، والمقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

إصابة المثلوثي:

يعاني المثلوثي من إصابة بكدمة في القفص الصدري تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام بلاك بولز في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورغم محاولات الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب، إلا أن الإصابة لم تتعاف تمامًا مما يجعل مشاركته في المباراة المقبلة مخاطرة كبيرة.

قرار جروس:

قرر جروس عدم المجازفة بإشراك المثلوثي خوفًا من تفاقم إصابته، حيث يفضل منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي بشكل كامل والعودة للمشاركة مع الفريق في أقرب فرصة.

غيابات أخرى:

بالإضافة إلى غياب المثلوثي، يعاني الزمالك من غيابات أخرى بسبب الإصابات، أبرزها إصابة ناصر ماهر التي تجددت مؤخراً.

الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش:

يستعد الزمالك بقوة لمواجهة طلائع الجيش، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري.