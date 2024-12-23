أحمد حسن: الزمالك يجهز المقدم لتجديد عقد زيزو

فجر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مفأجاة سارة لجماهير الزمالك بشان تجديد عقد زيزو مع الفريقعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : الزمالك يجهز مقدم التعاقد لزيزو لتجديد العقد بشكل رسمي.

من ناحية اخرى يختتم نادي الزمالك اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري والمقرر لها غدًا الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد جهاز الرياضة، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

غيابات نادي الزمالك

ويعاني نادي الزمالك العديد من الغيابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ومن بين هذه الغيابات هو محمود بنتايج الذي تعرض لإصابة في الكتف ويخضع للعلاج خلال الفترة الحالية، كما يغيب ناصر ماهر بسبب جدد أعراض إصابته في العضلة الخلفية، هذا بالإضافة إلى غياب نبيل عماد دونجا الذي تعرض للإيقاف بسبب الإنذارات.