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وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد

قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد
قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد
كريم عاطف
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لكرة اليد في نسخته الأولى، والذي يهدف إلى تعزيز روح المنافسة بين الشباب وتوفير فرص متكافئة لممارسة هذه الرياضة في جميع المحافظات.

حضر مراسم إجراء القرعة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، الدكتورة شيماء سامي مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، الكابتن محمد عبد السلام شوشه نجم نادي الزمالك،  ولفيف من مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن دوري مراكز الشباب لكرة اليد في نسخته الأولى يمثل خطوة هامة نحو تطوير الرياضة في مراكز الشباب، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتعزيز روح المنافسة بين الشباب في مختلف المحافظات، واكتشاف المواهب الشابة، بالإضافة إلى تطوير مهارات اللاعبين في كرة اليد، وبناء قاعدة عريضة من لاعبي كرة اليد الموهوبين، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

أشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الدوري، بما في ذلك وضع الشروط العامة ونظام التحكيم، وذلك بالتعاون مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، موضحاً أن هذا الدوري سيساهم في رفع مستوى كرة اليد المصرية بشكل عام، متمنياً أن يكون هذا الدوري بداية لانطلاقة جديدة لكرة اليد المصرية، وأن نشهد في المستقبل القريب المزيد من الإنجازات على المستوى العربي والقاري والدولي

وفي ختام كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن إطلاق اسم الراحل عامر حمدي مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية علي النسخة الأولي من دوري مراكز الشباب لكرة اليد، تكريماً للراحل علي ما قدمه خلال فترة عملة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي دوري مراكز الشباب لكرة اليد

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