سفير مصر في باماكو يلتقي بوزير الدفاع المالي

التقى السفير محمد الجمال، سفير جمهورية مصر العربية، بوزير الدفاع والمحاربين القدامى المالي ساديو كامارا.

حرص السفير محمد الجمال، خلال اللقاء على تهنئة وزير الدفاع المالي على زيارته الناجحة إلى مصر خلال الفترة ١-٣ ديسمبر ٢٠٢٤، وسلط الضوء على أهمية متابعة المخرجات التي انبثقت عنها، مع التأكيد على أن هذه الزيارة تعتبر خطوة ايجابية نحو مزيد من التعاون بين الدولتين الشقيقتين. وأوضح السفير في هذا الصدد، أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز العلاقات الثنائية مع مالي في مختلف المجالات، وعلى رأسها الدفاع والأمن، مُضيفاً أن مصر ستستمر في دعم قدرات الجيش المالي لمجابهة كافة التحديات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها خطر الارهاب.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع المالي بالزيارة الأخيرة إلى مصر وأثنى على حفاوة وكرم الاستقبال، وعبر في هذا الصدد، عن عميق تقديره لمواقف مصر المُساندة دائماً لدولة مالي حكومة وشعباً، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وأضاف أن مصر دولة رائدة في القارة الأفريقية وشريك موثوق بالنسبة لجمهورية مالي، منوهاً إلى أن مالي تتطلع للاسفادة من الخبرات المصرية في المجال العسكري، وأكد على أن تعميق التعاون بين الدولتين في هذا المجال الحيوي، سينعكس ايجابياً على تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.