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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات
محمد صبيح
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يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين 23-12-2024، وتتغير أسعار الذهب في الإمارات اليوم بانتظام بناءً على الأسعار الصرف والطلب اليومي. نستعرض أسعار الذهب لعيارات مختلفة في الإمارات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات وسعر الجنيه الذهب:

عيار 24: 316.75 درهم إماراتي

الجنيه الذهب: 2272.00 درهم إماراتي

أسعار الذهب لعيارات مختلفة:

عيار 22: 293.25 درهم إماراتي

عيار 21: 284.00 درهم إماراتي

عيار 18: 243.50 درهم إماراتي

عيار 14: 187.25 درهم إماراتي

عيار 12: 160.50 درهم إماراتي

الأونصة: 9852.00 درهم إماراتي

الأونصة بالدولار: 2615.77 دولار أمريكي

أسعار الذهب المختلفة في الإمارات اليوم:

عيار 24: سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم هو 316.75 درهم إماراتي، مما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الذهب بسبب الطلب المتزايد والتقلبات في الأسواق العالمية.

عيار 22: أسعار الذهب عيار 22 تبلغ 293.25 درهم إماراتي، مما يجعلها خياراً ممتازاً للمستثمرين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة من عيار 24.

عيار 21: عيار 21 يتميز بسعر جرام يبلغ 284.00 درهم إماراتي، مما يجعله خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يفضلون الذهب بأقل تكلفة.

عيار 18: أسعار الذهب عيار 18 تبلغ 243.50 درهم إماراتي، مما يجعلها خياراً مثالياً للمستخدمين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة.

عيار 14: عيار 14 يتميز بسعر جرام يبلغ 187.25 درهم إماراتي، مما يجعله خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة.

عيار 12: أسعار الذهب عيار 12 تبلغ 160.50 درهم إماراتي، مما يجعلها خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة.

الأونصة: سعر الأونصة في الإمارات اليوم هو 9852.00 درهم إماراتي، مما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الذهب بسبب الطلب المتزايد والتقلبات في الأسواق العالمية.

الأونصة بالدولار: سعر الأونصة بالدولار الأمريكي في الإمارات اليوم هو 2615.77 دولار، مما يعكس الارتفاع المستمر في أسعار الذهب بسبب الطلب المتزايد والتقلبات في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم أسعار الذهب في الإمارات أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين 23 12 2024 سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات أسعار الذهب المختلفة في الإمارات اليوم

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