لمدة 3 أيام.. مطرانية سوهاج تطلق مبادرة نجنا من الغلاء لبيع سلع غذائية مدعمة

افتتح نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، بمحافظة سوهاج، أمس، معرض لبيع السلع الغذائية بأقل من سعر التكلفة (مدعمة من الكنيسة) والذي أقيم في مقر المطرانية بمدينة جرجا.

الكنيسة والمجتمع

يقام المعرض لمدة ثلاثة أيام (أو حتى نفاذ الكمية)، تحت شعار مبادرة "نجنا من الغلاء" التي أطلقتها المطرانية إيمانًا بدور الكنيسة تجاه المجتمع والمساهمة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وفي سياق متصل ،هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، غبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي تحتفل به عدد من الكنائس المسيحية بعد غدٍ الأربعاء.

وزار قداسته، اليوم الاثنين، مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة، وكان في استقبال قداسته إلى جانب غبطة البطريرك، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية، والكهنة، والراهبات.