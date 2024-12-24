محافظ بورسعيد يستقبل أسر وأبطال المقاومة الشعبية ويقدم التهنئة بعيد النصر

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، اليوم ، أبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي بمحافظة بورسعيد عام 1956، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكري الثامنة و الستين للعيد القومي لمحافظة بورسعيد ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء أسامة زعفان مستشار المحافظ للعلاقات العامة والإعلام .

وفى بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد أسمى معاني الشكر والتقدير لأهالي بورسعيد عامة، ولأبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية خاصة، والذين كتبوا اسم بورسعيد فى سجل التاريخ المصري والتاريخ العالمي، وكانوا سببًا فى جعل اسم بورسعيد يذكر فى كل البلدان حول العالم، معربًا عن فخره بتواجده مع أسر وأبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثى عام 1956.

وتطرق المحافظ لدور أبناء بورسعيد البطولي والذين وقفوا صامدين فى وجه العدو وضربوا أروع الأمثلة أمام العالم فى الحفاظ على أراضي الوطن، كما تحدث مع أسر الفدائيين حول ما شهدته الدولة المصرية من حروب مختلفة على مر العصور ، مشيرًا إلى أننا نواجه الٱن حربًا من نوع آخر وهى حرب الشائعات التي تستهدف التأثير على عقول الشباب خاصة من خلال وسائل الميديا المتنوعة والتي يطلق عليها حروب الجيل الرابع ، مؤكدا أن هذا النوع من أصعب الحروب التي تواجهها المجتمعات ، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الساحة الاقليمية ،لافتا إلى أهمية دعم جهود الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، نحو استكمال التنمية والتعمير لبناء مستقبل مشرف لأبناء مصر..

ضمن الاحتفال بالذكرى الثامنة و الستين للعيد القومي للباسلة محافظ بورسعيد يوجه بتوعية الشباب بمواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع

وخلال اللقاء ، استمع محافظ بورسعيد لعدد من طلبات أسر ابطال المقاومة الشعبية ، واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع أبطال وأسر المقاومة الشعبية .