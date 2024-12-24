بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة.. الشعب الجمهوري يقيم احتفالية كبرى لتجهيز ١٥٠ شابا وفتاة من المقبلين على الزواج

وزير الشباب والرياضة: جهود الحزب تجاه معظم فئات المجتمع نموذجًا في العمل الخدمي

محافظ الجيزة: أهمية المبادرات التي تستهدف دعم الشباب والمقبلين على الزواج

أحمد الألفي: الشعب الجمهوري هو حزب الطبقة المتوسطة ويسعي لتعزيز الجبهة الداخلية

أبو هميلة: التمسك بالوحدة الوطنية والوعي بمخاطر الشائعات





نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة احتفالية كبرى، لتجهيز ١٥٠ شابًا ً وفتاةً من أبناء المحافظة المقبلين على الزواج "غير القادرين"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدكتور أحمد عضام نائبًا عن وزير الزراعة، الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، الأستاذ محمد نور الدين سكرتير عام محافظة الجيزة.



كما حضر الاحتفالية من حزب الشعب الجمهوري، اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب- رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية "أمين التنظيم المركزي"، رفعت عطا أمين الحزب بالمحافظة، والنائب أحمد عاشور أمين التنظيم بالمحافظة، ومساعدي أمين الحزب بالمحافظة، وهيئة مكتب المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام بالمحافظة، بالإضافة إلى لفيفٍ من نواب الحزب بمجلسي " النواب- الشيوخ"، وأمناء المحافظات، وشباب الأمانة المركزية للحزب.



تضمن اليوم جولة تفقدية للحضور من السادة الوزراء ومحافظ الجيزة، وقيادات الحزب؛ لتسليم الأجهزة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ثم بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ومن ثم تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، أعقب ذلك كلمات متتالية للسادة الحضور من المسئولين والقيادات الحزبية، تخللها عرض بعض الفيديوهات التسجيلية حول أنشطة الحزب ودوره المجتمعي، ثم تقديم درع من اللواء محمد صلاح أبو هميلة، والسيد أحمد الألفي، باسم "حزب الشعب الجمهوري"، إلى المهندس عادل النجار تقديرًا للجهود المبذولة منه لخدمة المواطنين بمحافظة الجيزة، واختتمت الاحتفالية بعرض غنائي لفرقة كورال.



من جانبه استهل رفعت عطا، كلمته، بالترحيب بجميع السادة الحضور من الوزراء والقيادات الحزبية والشعبية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، مؤكدًا على أن تجهيز أمانة الحزب بمحافظة الجيزة لعدد١٥٠ شابًا وفتاة، يعد دعمًا ومساندة للشباب، من أجل حياة كريمة لكل المواطنين خاصة من الأسر الأولى بالرعاية، وهو الدور المنوط به من كل فئات المجتمع المدني والأحزاب للوقوف بجانب الدولة المصرية.



فيما أوضح السيد أحمد الألفي، أن حزب الشعب الجمهوري هو حزب الطبقة المتوسطة، كما أن هدفه هو السعي وراء التماسك المجتمعي، الذي يعد أساسًا لتعزيز الجبهة الداخلية للوطن، مؤكدًا على أن أمن الوطن يعتمد على عنصرين أساسيين: الأول هو "زيادة الوعي" من خلال برامج التدريب والتثقيف، والثاني هو "الدور الاجتماعي"، والذي يتجلى في المبادرات المجتمعية والإنسانية.

وأعلن أمين التنظيم المركزي، عن تقديم ٣٠ جهاز أخر لعدد ٣٠ شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج، كهدية من الأمانة المركزية للحزب؛ لأهالي محافظة الجيزة، ليصبح العدد الإجمالي لتجهيز الشباب والفتيات المقبلين على الزواج هو ١٨٠ بدلًا من ١٥٠.

بينما توجه اللواء محمد صلاح أبو هميلة، بالتهنئة للشباب والفتيات المستفيدين من هذه المبادرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحزب بمستقبل الشباب ودعمه في بناء حياة جديدة.

كما دعا الأمين العام للحزب، الشباب إلى التمسك بالوحدة الوطنية والوعي بمخاطر الشائعات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار عن مدى فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها الحزب نحو خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التي تستهدف دعم الشباب والمقبلين على الزواج.

وأضاف محافظ الجيزة، أن هذه الفعالية تمثل بشارة خير لبداية عام جديد مليء بالفرح والسعادة، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه المبادرات في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن دعم الشباب يعد استثمارًا في مستقبل الوطن.



فيما توجه الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير لجميع قيادات الحزب، لافتًا إلى أن الجهود التي يقدمها الحزب تجاه معظم فئات المجتمع تمثل نموذجًا يحتذى به في العمل الخدمي والجماعي.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضور مثل هذه الاحتفالات قائلًا " تحية من القلب إلى الشعب ومن الشعب إلى حزب الشعب الجمهوري، الذي استطاع أن يعبر عن رؤية الدولة من خلال التواجد بين المواطنين، وتقديم الدعم للشباب".



يذكر أن هذه الفعالية تأتي في ضوء المبادرة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري قبل عامين، تحت شعار "مع الناس"، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في كافة ربوع الوطن، ليكون الحزب بهذه الفعالية السادسة من نوعها، قد ساهم بإضفاء البسمة على المئات من الشباب والفتيات في مختلف المحافظات٠