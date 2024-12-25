أمير هشام: جروس وضع مجلس الزمالك أمام مسئولياته لدعم الفريق في يناير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتمع بعد لقاء طلائع الجيش، لمناقشة بعض الأمور التي تخص فريق الكرة وصفقات يناير.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "جروس في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، أكد أنه في انتظار صفقات خلال شهر يناير، والمدرب وضع المجلس أمام مسئولياته بشكل علني من أجل تدعيم الفريق".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء دون الحصول على راحة عقب الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وتعادل فريق الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المسابقة.