ميدو فايد يكشف سبب عدم مشاركة فيلمه بمهرجان القاهرة الدولي.. وحقيقة ارتباطه|خاص

كشف الفنان ميدو فايد حقيقة عدم مشاركة فيلمه “طريق جديد” بالدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وقال ميدو فايد فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: إن كان من المقرر مشاركة فيلمه “طريق جديد” بالمهرجان ولكن السبب فى عدم مشاركته هو التأخير عن موعد التقديم، مؤكدًا أن الفيلم شارك فى 15 دولة وحاز على عدة جوائز.

وأضاف ميدو فايد: أنه يملك الكثير من الأفكار التى يتمنى تقديمها للسينما ، مؤكدًا أنه حاليًا يحضر لفيلم جديد بعنوان “سرداب الوادي” والذى يعتبر أول بطولة مُطلقة له.

وعن الأعمال التى يتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة: قال ميدو إنه يتمنى طرح أعمال تعبر عن مشاكل جيل التسعينيات.

وكشف ميدو فايد عن أمنيته للعام الجديد 2025 أن يكون أفضل ، بعد مروره بعدة أزمات فى عام 2024 وفقدانه لوالدته التى كانت تشجعه دائمًا على العمل ووصفها بأنها كانت كل شىء فى حياته ، معلقًا: “أنها كانت تشجعه دائمًا بمقولة كمل اللى بدأناه مع بعض”.

وعن حقيقة ارتباطه ، قال ميدو فايد: إنه لم يركز حاليًا على أى شيء فى حياته غير العمل فقط ، وأنه يتمنى مقابلة فتاة أحلامه كما كانت تتمنى له والدته.

وفى وقت لاحق ، كشف الفنان ميدو فايد عن طبيعة الشخصية الذى يجسدها ضمن أحداث فيلم “المدرسة” بمشاركة الفنانة حورية فرغلي الذى من المقرر أن يطرح قريبًا بدور العرض السينمائية.

وقال الفنان ميدو فايد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": إنه يجسد دور حبيب حورية فرغلي ضمن الأحداث ، ثم يحدث تغير مفاجئ في أحداث الفيلم يضع طبيعة الشخصية فى إطار آخر.

وفيلم "المدرسة" هو بطولة جماعية لنخبة من النجوم، وعلى رأسهم، النجمة حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، عبد المنعم المرصفي، صبري عبد المنعم، محمد حمزة، وغيرهم.

كما يشارك في الفيلم مجموعة من الوجوه الشابة، منهم مودي ساري، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح، وغيرهم.

والفيلم من قصة محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان، ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومدير تصوير محمد فتحي، وموسيقى تصويرية أنسي الهجرسي، وإخراج محمد جمال الحديني.