الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.

حمل القرار الذي نشر فى الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، رقم 154 لسنة 2024، وجاء نصه كالآتي:

جاء في المادة الأولى من القرار يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

عفو رئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء

وأصدر الرئيس السيسي، قرارًا جمهوريًا، أمس، بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن قرار الرئيس يأتي إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.