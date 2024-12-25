آخر استعدادات جامعة الإسكندرية لامتحانات الترم الأول.. تعرف عليها

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025، ويؤديها نحو ١٩٠ ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأوضح أنّ امتحانات العملى والشفوي للفرق المختلفة بدأت فى بعض الكليات، ووجه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق معايير مركز القياس والتقويم بالجامعة وإحكام الرقابة على أعمال الامتحانات لمنع الغش، والتأكد من جاهزية الكنترولات، وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وجاهزية العيادة الشاملة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ووجه الدكتور علام بضرورة مراجعة ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بمرافق الكليات للحد من أي أضرار قد تقع نتيجة للتقلبات المتعلقة بالأحوال الجوية خلال فصل الشتاء من خلال ومتابعة كافة أعمال الصيانة ومنظومة تصريف المياه ومراجعة أسطح كافة مباني الجامعة لمنع تراكم الأمطار بما يضمن سلامة كافة منتسبي جامعة الإسكندرية وعدم تأثر المباني بأى تراكمات المياه.