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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سيارات أوتوماتيك مستعملة سعرها 500 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك مستعملة سعرها 500 ألف جنيه
سيارات أوتوماتيك مستعملة سعرها 500 ألف جنيه
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سوق السيارات المصري للمستعمل يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي  راحة قائد السيارة وركابها، وتواجدت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات ومن ضمن تلك السيارات، مازدا 3 ، وأوبل أسترا، ورينو سانديرو، وسكودا أوكتافيا، وكيا ريو .

- مازدا 3 موديل 2008

مازدا 3 موديل 2008

تحصل سيارة مازدا 3 موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 279 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تباع سيارة مازدا 3 موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- أوبل أسترا موديل 2008

 أوبل أسترا موديل 2008

تمكنت سيارة أوبل أسترا موديل 2008 من قطع مسافة 130 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تتوافر سيارة أوبل أسترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- رينو سانديرو موديل 2019

 رينو سانديرو موديل 2019

تنقل قوة سيارة رينو سانديرو موديل 2019 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتعرض للبيع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة رينو سانديرو موديل 2019 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

- سكودا أوكتافيا موديل 2004

سكودا أوكتافيا موديل 2004

تستمد سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2004 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تعرض سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2004 للبيع بـ سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

-  كيا ريو موديل ٢٠٠٩

كيا ريو موديل ٢٠٠٩

تباع سيارة كيا ريو موديل ٢٠٠٩ باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 660 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة كيا ريو موديل ٢٠٠٩ داخل سوق السيارات المصري يصل إلي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مازدا 3 كيا ريو رينو سانديرو طرازات السيارات مازدا 3 موديل 2008 سوق السيارات المصري أوبل أسترا

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