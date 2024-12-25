الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن خريطة العالم يعاد تشكيلها على كافة المستويات، معقبا:" قدر مصر الوجود فى منطقة شديدة السخونة والاضطرابات".



وأضاف مدبولى، خلال لقاء مفتوح مع المستثمرين، نقلته قناة "اكسترا نيوز"،التوترات الدولية فرضت على الاقتصاد المصرى تحديات كبيرة للغاية.

أمن الدولة

وتابع مدبولى: تمكنا من الحفاظ على استقرار وسلامة وأمن الدولة فى محاولة للحفاظ على الاقتصاد والحفاظ على النمو الاقتصادى.

وأوضح مدبولى نأمل جنى ثمار الاصلاح خلال العام المقبل وتحقيق نسبة نمو تتجاوز الـ 4% وبعد ذلك 7%.

واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن القطاع الخاص الاساس فى المعادلة بإعتباره قاطرة التنمية.