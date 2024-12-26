قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة اختارت الطريق الأصعب للتنمية الزراعية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024
البسو تقيل .. حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر
سقوط قتلى في اشتباك مسلح بطرطوس بسوريا
الأهلي بطلا لدوري المرتبط لكرة السلة 2024
رئيس أفرو لاند: استثمار في زراعة الزيتون يحقق أرباحًا كبيرة
رئيس الوزراء: طرح تشغيل المطارات المصرية مع القطاع الخاص
يستهدفون إهانة العقل| حظر استضافة العرافين والمنجمين.. ماذا يحدث؟
رئيس الوزراء: برنامج جديد لدعم الصادرات خلال الربع الأول من 2025
بعد تأييد إعدامه.. 8 سيدات شكلن كلمات سر في حياة سفاح التجمع
قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر
محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

هل حفظ القرآن الكريم للحصول على مكافآت مالية حرام؟.. أمين الفتوى يرد

هل حفظ القرآن للحصول على مكافآت مالية حرام
هل حفظ القرآن للحصول على مكافآت مالية حرام
×

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن حفظ القرآن الكريم يُعد من أعظم العبادات التي تقرّب الإنسان إلى الله، موضحًا أن المكافآت والهدايا التي تُمنح للحافظين هي أمر مشروع ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأشار الشيخ كمال خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، إلى أن هذه الهدايا تُعتبر وسيلة للتشجيع على مواصلة الحفظ والتدبر في كتاب الله، مؤكدًا أن النية يجب أن تكون خالصة لله تعالى. 

وأضاف أن هذه المكافآت ليست بمثابة مقابل مادي للحفظ، وإنما تعبير عن الاحتفال بنعمة التوفيق إلى الحفظ.

وشدد على أهمية المشاركة في برامج التلاوة مثل برنامج "مع التلاوة" الذي يُعرض يوميًا على قناة "الناس"، مؤكدا دوره في تحسين نطق الآيات والمراجعة المستمرة لما تم حفظه، مما يعزز من ارتباط الحافظ بكتاب الله.

وفي نصيحته للشباب والفتيات المهتمين بحفظ القرآن؛ حثهم الشيخ على الاستمرار في هذا الطريق المبارك، مؤكدًا أن قبول المكافآت يُعد تعبيرًا عن شكر النعمة، وأن الله يكافئهم على نواياهم وأعمالهم.

دار الإفتاء حفظ القرآن الكريم برنامج مع التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

طلبة كلية الشرطة

خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة 2024

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025| تفاصيل

نتيجة كلية الشرطة 2024 - 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2024 2025 وطريقة الحصول عليها

موجة برد قارس

الأرصاد تحذر من موجة برد قارس تضرب البلاد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد

لو عايز قرض حسن بدون فوائد .. الأوقاف بتقدملك الحل

مجلس الوزراء

المالية: لا ضريبة إضافية على المحمول.. وتطبيق لتسجيل دخول الهواتف لمصر

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يصطحب نظيره الإماراتي

وزير الشباب والرياضة يصطحب نظيره الإماراتي بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

مودرن سبورت

أكثر فرق الدوري .. منشور مثير من خالد طلعت عن مودرن سبورت

صورة من اللقاء

منتخب البحرين يتأهل للدور الثاني لبطولة كأس الخليج بالفوز على العراق

بالصور

محافظ الشرقية وقيادات الشعب الجمهوري يفتتحان معرض أثاث دمياط بالزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 سيارات الأكثر بحثا على جوجل في عام 2024

السيارات الأكثر بحثًا على جوجل
السيارات الأكثر بحثًا على جوجل
السيارات الأكثر بحثًا على جوجل

إطلالة لافتة.. إنجي المقدم تشعل السوشيال ميديا

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بمدينة الزقازيق ويستمع لعدد من المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد