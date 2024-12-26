لماذا يصر جيش الاحتلال على استهداف النساء والأطفال في حرب غزة؟ تفاصيل

قالت الإعلامية فيروز مكي، إنّ النساء والأطفال كانوا الهدف الأبرز للهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث اتبعت قوات الاحتلال سياسة ممنهجة لقتل أكبر عدد ممكن منهم.

وأوضحت مكي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحرب على وشك أن تُكمل 15 شهرًا، مشيرة إلى أن استهداف النساء والأطفال يهدف إلى توجيه ضربة قاسية للنسيج المجتمعي الفلسطيني، الذي يعتمد في تكوينه على الأطفال ودور المرأة المحوري في تربيتهم.

المعاناة الإنسانية

وأكدت أن المعاناة الإنسانية لنساء وأطفال غزة مستمرة منذ ما يقارب 15 شهرًا.

وواصلت أن البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وهيئات الأمم المتحدة تشير إلى استشهاد أكثر من 12 ألف امرأة خلال العام الجاري فقط، وهو ما يعادل قرابة ثلث عدد الضحايا منذ اندلاع الحرب.

ولفتت إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبرت هذا الأمر دليلًا واضحًا على وجود مخططات ممنهجة من جانب الاحتلال، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.