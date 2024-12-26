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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

تحقيقات موسعة في حريق شقتين بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في نشوب حريق داخل شقتين بمنطقة كرداسة.

انتدبت النيابة المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية.

وكشف شهود عيان في مدينة كرداسة عن كواليس التهام حريق لشقتين داخل منزل بمدينة كرداسة دون إصابات أو خسائر في الأوراح، وتفاصيل إخلاء مدرسة مجاورة تجنبا لمنع إصابة التلاميذ بحالات اختناق أو إغماء.

وأفاد عدد من شهود العيان بأن المنزل يجاوره مدرسة السلام التي قام مديرها بإخلائها من التلاميذ والمدرسين بعد تصاعد الأدخنة داخلها بشكل كثيف لمنع إصابة أحد.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعاله بشقتين بالعقار، ولم يسفر عن إصابات بين المقيمين به.

وتولت قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد بالمنزل المحترق لمنع تجدد النيران مرة أخرى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

حريق النيابة العامة كرداسة المعمل الجنائي حريق داخل شقتين

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