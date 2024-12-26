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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

طعن سوزي الأردنية على حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.. بعد قليل

طعن سوزي الأردنية على حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.. بعد قليل
طعن سوزي الأردنية على حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.. بعد قليل
إسلام دياب
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تنظر محكمة النقض، بعد قليل، الطعن المقدم من البلوجر سوزى الأردنية على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، لاتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.

تطور مفاجئ جعل اسم البلوجر سوزي الأردنية يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.. بتعرضها للصفع على وجهها.

هذه الفتاة بدأت حكايتها بمشاجرة مع والدها عبر بث مباشر وانتهت بحكم محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد حبسها عامين ودخولها المستشفى مريضة وتحديد محكمة النقض جلسة 26 ديسمبر الجاري لنظر الطعن على حكم تأييد حبسها. 

وينشر موقع “صدى البلد” القصة الكاملة لـ البلوجر سوزي الأردنية التي تلقت صفعات اليوم على وجهها، وتم القبض على المتهمين.

صفع سوزي الأردنية 

تعرضت البلوجر سوزي الأردنية لموقف صعب كاد يكلفها عمرها بعدما تجمع حولها عدد من الشباب وبدأوا في الاعتداء عليها والتحرش بها في منطقة المطرية بالقاهرة.

وتسبب الحادث في موجة من الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، وظهرت سوزي توضح تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له في منطقة المطرية، حيث تعرضت للضرب والتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص، وتم تصوير الواقعة، ما أثار ردود فعل غاضبة من متابعيها والمجتمع بشكل عام.

القبض على المتهمين 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في منطقة الأميرية أثناء التصوير معها.

مشاجرة مع والدها

تشاجرت البلوجر سوزي الأردنية مع والدها من خلال بث مباشر، مؤكدة أن السبب في المشاجرة هو أن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق «تيك توك»، ورفض إعادتها لها.

اندمجت سوزي في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، وقالت في التحقيقات نصًا: «أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس».

القبض على البلوجر

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على البلوجر سوزي الأردنية في منطقة الساحل بالقاهرة، بتهمة التعدي على القيم الأسرية عقب نشرها فيديوهات تتضمن عبارات مسيئة.

فضيحة بث مباشر

وتصدر اسم سوزي أيمن، المعروفة بـ«سوزي الأردنية»، محركات البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشرها بث مباشر خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة، وانتشر مقطع فيديو يتضمن كلمة غير لائقة تلفظت بها سوزي الأردنية مع صوت بذيء.

حكم محكمة الطفل

عاقبت محكمة جنح الطفل البلوجر سوزي الأردنية بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف وكفالة 100 ألف جنيه، لاتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.

تأييد الحبس سنتين

أيدت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، الحكم الصادر عن محكمة جنح الطفل بالحبس سنتين، على البلوجر سوزي الأردنية غيابيا، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، لتغيبها عن حضور جلسة المحاكمة.

مريضة في المستشفى

تصدر اسم البلوجر سوزي الأردنية مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعدما نشرت التيك توكر ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” مع متابعيها لتبلغهم أنها مريضة جدا.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور التيك توكر سوزي الأردنية على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي متمنين لها الشفاء من الأزمة النفسية التي تعاني منها وهي سبب دخولها المستشفى.

وعلق البعض الآخر، «طبيعي سوزي تدخل المستشفى، في يوم وليلة حياتها اتغيرت، حبيبها سابها، طريقة لبسها اتغيرت للأحسن، بقت تعمل إعلانات في دبي، بتجيب لاخواتها أحسن الهدايا، كل ده العين لازم تبقى عليها، ربنا يشفيها يا رب».

حكم نهائي وبات 

حددت محكمة النقض  جلسة 26 ديسمبر الجاري لنظر طعن البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين لاتهامها بسب والدها بألفاظ في تريند «آه.. الشارع اللي وراه» واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح، لتفصل المحكمة في القضية بحكم نهائي وبات.

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