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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك 2024 في مصر

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك 2024 في مصر
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك 2024 في مصر
إبراهيم القادري
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تضم سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي اكسنت RB، وشيرى اريزو 5، وسوزوكى سويفت، وبى واى دى‬ F3، وسوزوكى اسبريسو.

- هيونداي اكسنت RB موديل 2024

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع الثبات وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لترا، وتنتج قوة 125 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 185 كم/ساعة.

الفئة الأولى من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر 689 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر 720 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر 755 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر 810 ألف جنيه.

- شيرى اريزو 5 موديل 2024

 شيرى اريزو 5 موديل 2024

تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لترا، وقوة 114 حصانا، وعزم دورانها 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

الفئة الأولى من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 630 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 675 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 تباع بسعر 700 ألف جنيه.

- سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024

قوة سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 تصل إلى 85 حصانا، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13.2 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 37 لترا، وعزم دوران 113 نيوتن/متر.

تباع سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2024 في سوق السيارات المصرية بفئة واحدة سعرها 669 ألف جنيه.

- سوزوكى اسبريسو موديل 2024

سوزوكى اسبريسو موديل 2024

سعة خزان وقود سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 تصل إلى 27 لترا، وبها عزم دوران 90 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 67 حصانا، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 14.3 ثانية.

تأتى سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصرية بفئة واحدة سعرها 549 ألف جنيه.

- بى واى دى‬ F3 موديل 2024

بى واى دى‬ F3 موديل 2024

سعة خزان وقود سيارة  بى واى دى‬ F3 موديل 2024 يصل إلى 50 لترا، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، وبها قوة 108 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وعزم دوران 145 نيوتن/متر.

الفئة الأولى من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تباع بسعر 520 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة  بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تباع بسعر 600 ألف جنيه.

شيرى اريزو 5 بى واى دى f3 هيونداي اكسنت RB طرازات السيارات الجديدة سوق السيارات المصري سوزوكى سويفت

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