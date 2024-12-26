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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تكنولوجيا وسيارات

فرصة متتعوضش.. هاتف Galaxy S23 Ultra بخصم جنوني يصل إلى 43%

هاتف Galaxy S23 Ultra
هاتف Galaxy S23 Ultra
شيماء عبد المنعم
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يقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra مزيجا قويا من المواصفات المتطورة التي تضمن للمستخدمين أداءً استثنائيا، إلى جانب دعم لمميزات الذكاء الاصطناعي.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، الذي يوفر سرعة استجابة غير مسبوقة بفضل ثماني نوى تم تصنيعها بتقنية 4 نانومتر، مما يعزز من أداء الألعاب وتعدد المهام بكل سلاسة، كما أنه يأتي بعدة خيارات من الذاكرة، تصل إلى 1 تيرابايت مما يتيح لك تخزين ملفاتك والتطبيقات بسلاسة دون التأثير على الأداء.


واحتفالا بأعياد رأس السنة الجديدة، تقدم العديد من المتاجر العالمية عروضا مغرية على هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، ففي الوقت الحالي يتوفر الهاتف الرائد مع خصما كبيرا يصل إلى 43%.

كان سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، يبلغ قبل الخصم 5199 ريالا سعوديا، بينما يمكن حاليا شراؤه بسعر 2949 ريالا سعوديا، للإصدار بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية +HDR10، وتمتاز بطبقة من زجاج Gorilla Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل متصلة بكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة، ويمكنها تصوير فيديو +HDR10 بدقة 4K.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

مواصفات هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra
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