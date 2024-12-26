محلل سياسي: قانون الحبس الاحتياطي القديم إيذاء نفسي للشخص (فيديو)

قال سمير صبحي ، المحلل السياسي، المناقشات التشريعية للبرلمان المصري سواء مجلس النواب أو الشيوخ لها دور في تعزيز حقوق الإنسان.

وتابع "صبحي" خلال حواره مع نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تعديل قانون الإجراءات الجنائية كالقانون الحبس الاحتياطي معبراً بأنه "إيذاء نفسي للشخص".

وأضاف المحلل السياسي، تعديل قانون الجنح في المناقشات الجارية حالا و تقليل مدة الحبس وإعطاء سلطة للمحقق بإصدار قرار للحبس الاحتياطي لمدة 4 أشهر بدلا من 6 أشهر.

واستكمل : تعديل قانون الجنايات حيث أصبح مدة الحبس الاحتياطي 13 أشهر بدلا من 18أشهر و المؤبد أو الإعدام .