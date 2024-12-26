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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

كلية الأسنان بجامعة بني سويف الأهلية تنظم يومًا علميًا لطلاب الفرقة الأولى

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم
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تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، نظمت كلية طب الأسنان يومًا علميًا لطلاب الفرقة الأولى، بهدف تعزيز الجوانب العلمية والعملية لدى الطلاب، وتشجيعهم على الابتكار في مجالات دراستهم ،و ذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، النائب الأكاديمي للجامعة، والدكتور أحمد أسامة الجندي عميد القطاع الطبي، والدكتور وليد سمير سالم مدير برنامج طب الأسنان، والدكتورة أميمة معبد مقرر المادة.

تضمن اليوم عرضًا "لمجسمات " توضح تفاصيل الأسنان، إلى جانب تقديم عروض تقديمية تناولت شرحًا للنماذج المختلفة المرتبطة بالمادة العلمية.

أوضح رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أن تنظيم مثل هذه الأنشطة يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تعتمد على الابتكار والإبداع، وتعمل على إعداد الطلاب لمستقبل مهني متميز، مؤكدًا أهمية مثل هذه الأنشطة في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدرتهم على تطبيق المعرفة النظرية بشكل عملي، مؤكداً حرص الجامعة على دعم الطلاب المبتكرين من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لضمان تخريج كوادر متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل."

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