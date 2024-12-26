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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

روسيا تعلن حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي

روسيا -علم
روسيا -علم
محمود نوفل
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أعلنت روسيا حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي بسبب الوضع في مضيق كيرتش.

وفي وقت سابق من اليوم ، أفادت وسائل إعلام نقلا عن الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم إحباط محاولات اغتيال أوكرانية استهدفت عسكريين رفيعي المستوى بوزارة الدفاع.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال أمس، الأربعاء، إن اغتيال الجنرال الروسي إيجور كيريلوف يظهر أن أوكرانيا مستعدة لاستخدام “الأساليب الإرهابية”.

الكرملين: أوكرانيا استخدمت أساليب إرهابية

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بيسكوف حيث قال: "اتضح الآن من هم العقول المدبرة والمنظمون لهذا العمل الإرهابي.. تم التأكيد مرة أخرى أن نظام كييف لا يخجل من استخدام هذه الأساليب".

وأضاف أن مقتل كيريلوف، الذي أعلنت كييف مسؤوليتها عنه، "يثبت مرة أخرى صحة أفعالنا في سياق العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا.

وردًا على سؤال عما إذا كان مقتل كيريلوف يعني أن أوكرانيا تجاوزت "خطا أحمر" آخر، قال بيسكوف: "الهجوم الإرهابي هو هجوم إرهابي.. بالطبع، نحن نعرف من أمر بهذا الهجوم الإرهابي.. ونحن نحارب هؤلاء المنظمين ونحارب هذا النظام النازي"، وكثيراً ما اتهم الكرملين الحكومة الأوكرانية بالنازية.

تابع بيسكوف أن وكالات إنفاذ القانون الروسية "تعمل بسرعة وفعالية"، وذلك بعد أن قالت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق، الأربعاء، إنها اعتقلت مواطنا أوزبكيا اعترف بزرع القنبلة التي قتلت كيريلوف، بناء على تعليمات أوكرانيا.

ختم بيسكوف تصريحاته قائلا إن "الجميع يقدم تعازيه العميقة" لعائلة كيريلوف، بما في ذلك الرئيس، فلاديمير بوتين.

روسيا مضيق كيرتش الامن الفيدرالي الروسي

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