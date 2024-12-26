سعر الدولار الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه مقدار قرشين في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بما كان عليه سعر الصرف الأجنبي في البنوك أمس الأربعاء.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.83 جنيه للشراء و 50.93 جنيه للبيع

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للشراء في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصرف المتحد،القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، سايب، ميد بنك، المصرف المتحد، الأهلي المصري،مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي، التعمير والاسكان".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي،HSBC",

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، نكست، قناة السويس، المصري الخليجي، الأهلي الكويت"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، كريدي أجريكول",

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.