قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاتصالات في ضيافة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخريج دفعة من "قادة مصر الرقمية"
أخبار سوريا .. من قوائم الإرهاب لرئيس الاستخبارات ..من هو أنس خطاب ؟
من الجانب السوري .. إطلاق نار على الجيش اللبناني
نائب وزير السياحة تفتتح الدورة الثانية لملتقى فناني التراث السادس بمتحف الفن الإسلامي
بعد الاجتماع الوزاري .. حبس وغرامة عقوبة التلاعب في أسعار السلع | تفاصيل
فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء بمدينة بني سويف..السبت
سيراميكا كليوباترا يفوز بثنائية على البنك الأهلي
شافتها في وضع مٌخل .. فتاة تنهي حياة شقيقتها الصغيرة بالسويس
القصة الكاملة لـ مقتـ ل الإعلامية عبير رحال داخل المحكمة في لبنان.. صور
فيديو خليل مسعود زوج الإعلامية عبير رحال يكشف سبب إنهاء حياتها
بعد جدل تغيير ملامحها.. إيمان أيوب ترد بطريقتها الخاصة| ماذا فعلت؟
أطباء القاهرة ترفض حبس "الدكاترة" في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

من الجانب السوري .. إطلاق نار على الجيش اللبناني

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
×

أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على دورية تابعة للجيش اللبناني حيث ردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش اللبناني ، أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة استطلاع في منطقة وادي الأسود في خراج بلدة ينطا - راشيا عند الحدود اللبنانية - السورية.


اتخذت الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع تدابير أمنية مشددة، حيث تجري المتابعة اللازمة للحادثة.

ولاحقا ، فقد أكدت القيادة العامة لقوات الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال تماديها في خرق اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على سيادة لبنان.

وقالت القيادة إن قوات تابعة للعدو الإسرائيلي اليوم، الخميس، توغلت في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير و وادي الحجير جنوب لبنان.

فيما عزز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق فيما تتابع القيادة الوضع بالتنسيق مع اليونيفيل واللجنة الخماسية.

وذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون غادر لبنان إلى السعودية، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

لبنان الجيش اللبناني الحدود السورية اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2025 .. طريقة إبلاغ الطلبة المقبولين

نتيجة كلية الشرطة 2025 .. طريقة إبلاغ الطلاب المقبولين

اللواء محمود توفيق

نتيجة كلية الشرطة 2025.. رئيس الأكاديمية: وصول 18 ألف طالب إلى اختبار الهيئة

وزير الداخلية

ننشر عدد المتقدمين لـ كلية الشرطة من الحاصلين على البكالوريوس في التربية الرياضية

أخذ قرض من البنك

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

مكالمات الواي فاي

وداعا لأزمة شبكات المحمول.. تفاصيل خدمة مكالمات الواي فاي وتشغيلها في مصر

سعد الصغير في المحكمة

حيثيات المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير: المحكمة اطمأنت والمتهم اعترف بحيازة المخدر

بضع ساعات في يوم ما

تعرف على إيرادات فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في أولي أيام عرضه

بدون ضرائب.. تنفيذ قرار تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج خلال أيام

بدون ضرائب.. تنفيذ قرار تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج خلال أيام

ترشيحاتنا

الاير فراير

ماذا يحدث عند تناول الطعام المطهي في"الإير فراير" .. إليك الفوائد والأضرار

فحوصات دورية

عشان تحمي نفسك.. أهم فحوصات طبية لازم تعملها كل سنة

نزلات البرد

أطعمة تعالج نزلات البرد وتحمى من تقلبات الطقس

بالصور

بالعيش الشامي .. طريقة عمل سلطة الطحينة زي المطاعم

طحينة
طحينة
طحينة

في ذكرى ميلاده.. أبرز علاجات هاني الناظر للأمراض الجلدية

هاني ال
هاني ال
هاني ال

بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرارات حاسمة .. حظر استضافة العرافين والمنجمين لهذه الأسباب

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد