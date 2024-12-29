لجنة «بيطري كفر الشيخ» تتفقد مراكز تجميع الألبان بمركز قلين

زارت لجنة متخصصة من مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، مراكز تجميع الألبان بقرية الشقة بمركز قلين.

تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وبمتابعة مستمرة من محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطى، والدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري.

وشملت اللجنة في زيارتها كلاً من: الدكتور ماجد فتحى يونس، مدير إدارة الصحة العامة، والدكتور إيهاب السباعى باحث أول بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة سالى مراد والدكتورة إسراء محمود أخصائيي الجودة بالمعهد.

وتابعت اللجنة بمتابعة مراحل تطوير معامل الألبان، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للحصول على الجودة، وبحثت مع أصحاب المعامل كافة المستجدات والمشاكل التي تواجههم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

تهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة معامل الألبان وتحسين جودة المنتجات، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستهلكين، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وذلك في إطار سعي المحافظة إلى توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.