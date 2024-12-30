قضية المخرج عمر زهران.. طلب عاجل من محامي شاليمار الشربتلي على الهواء

علق مصطفى رمضان محامي شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، على آخر مستجدات اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار .



وقال مصطفى رمضان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" كل قضايا الرأي العام والتي يتم تداولها في الميديا يكون بها ملفين أولهما أما المحكمة تنظره طبقا للقانون ".

واكمل مصطفى رمضان :" الملف الأخر متواجد في الميديا ولا يوجد به إلا شائعات وأكاذيب وأنصاف حقائق والحكم مطلق لكل من يريد التحدث ".

ولفت مصطفى رمضان :" أتمنى ان القضايا التي تكون قضية رأي عام أن يصدر فيها قرار بحظر النشر لحين انتهاؤها وصدور أحكام قضائية فيها ".

وتابع مصطفى رمضان :" تداول هذه النوعية من القضايا في الميديا يسمح لمن يرغب في نشر الشائعات والاكاذيب بالحديث بشكل بعيد عن الملف الذي تنظره المحكمة ".

