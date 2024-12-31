قضاء كوريا الجنوبية يصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون المعزول

أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في سابقة تاريخية.

ووافقت محكمة منطقة سيول الغربية يوم الثلاثاء على أمر الاعتقال بعد طلب سابق من مقر التحقيق المشترك، الذي يحقق مع الزعيم الكوري الجنوبي المحاصر بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وتمثل هذه الخطوة المرة الأولى التي تسعى فيها السلطات إلى احتجاز رئيس كوري جنوبي في منصبه.

تم إيقاف يون عن مهامه منذ 14 ديسمبر/كانون الأول، عندما صوتت الجمعية الوطنية على عزله بأغلبية 204 أصوات مقابل 85.

ويواجه الزعيم المحافظ احتمال السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام بسبب فرضه لفترة وجيزة للأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول، مما دفع الدولة الواقعة في شرق آسيا إلى أكبر أزمة سياسية لها منذ عقود.