حتى 31 يناير.. استمرار إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت وبغداد

ذكرت تقارير إعلامية ان السلطات الإماراتية اعلنت استمرار إلغاء رحلات طيران الإمارات من بيروت وبغداد وإليهما حتى 31 يناير.

أعلنت «طيران الإمارات»، تقديم موعد تشغيل أحدث طائراتها من طراز «إيرباص A350» إلى الكويت والبحرين إلى 8 يناير 2025، ما يجعلهما الوجهتين الثانية والثالثة التي تخدمها الناقلة بأحدث طائراتها.

وستشغل الناقلة طائرة إيرباص A350 الجديدة على رحلة يومية من وإلى الكويت، حيث ستقلع الرحلة رقم «إي كيه 853» من دبي الساعة 01:25 لتصل إلى الكويت الساعة 2:15، فيما ستقلع رحلة العودة «إي كيه 854» من الكويت الساعة 3:40 لتصل إلى دبي الساعة 6:25.

وستخدم الناقلة البحرين بطائرتها الجديدة عبر رحلتين يومياً من وإلى المنامة، حيث ستقلع الرحلة «إي كيه 835» من دبي الساعة 8:20 لتصل إلى البحرين الساعة 8:40، وستقلع رحلة العودة «إي كيه 838» من البحرين الساعة 10:00 لتصل إلى دبي الساعة 12:15.

وستغادر الرحلة الثانية «إي كيه 839» دبي الساعة 16:00 لتصل إلى البحرين الساعة 16:40، فيما ستقلع رحلة العودة «إي كيه 840» من البحرين الساعة 17:45 لتصل إلى دبي الساعة 20:00. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي والكويت والبحرين).

وتتميز طائرة الإمارات A350-900 بتقسيم الثلاث درجات، بمقصورات فسيحة تتسع لـ312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً قابلة للتحول إلى سرير بتوزيع 1-2-1، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً بتوزيع 2-3-2، والدرجة السياحية 259 مقعداً بتوزيع 3-3-3، لتوفير تجربة سفر أكثر راحة للركاب.