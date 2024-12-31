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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

جروس يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

جروس
جروس
محمد بدران
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شارك أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، منشوراً بشأن اللاعب كونراد ميشلاك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: "مصدر.. مجلس الزمالك يميل للموافقة على طلب جروس بفسخ عقد ميشلاك".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري البورسعيدى بالكونفدرالية

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تقام في السادسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

ويحتل نادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

بينما يتواجد فريق المصري في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في لقاء وخسر في مواجهة الزمالك.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

الزمالك جروس ميشلاك نادى الزمالك

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