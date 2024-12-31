ندعم جهودكم المخلصة.. "العاملين بالبترول" تهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

بعث المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال صابر، في البرقية: "مع إشراقة عام ميلادي جديد، يُشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن عمال البترول، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم برعايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار".

كما جاء في نص البرقية: "ويسعدنا يا سيادة الرئيس أن ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية، كي تتبوأ مصر مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع .. وفقكم الله يا سيادة الرئيس وسدد خطاكم على طريق الخير والأمن والسلام ، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها".

كما قدم عباس صابر، التهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، ومحمد جبران، وزير العمل، وجميع العاملين بقطاع البترول، وشعب مصر العظيم بمناسبة العام الميلادى الجديد.