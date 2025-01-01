تفاصيل تغيير موعد جلسة محاكمة المتهم بقتل قهوجي أسوان بالكوربة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تغيير موعد جلسة محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان بالكوربة، بسبب أسبوع الفصل القضائي، وتُعقد الجلسة المقبلة يوم 4 يناير بدلاً من 1 يناير المقبل، حيث تستمع هيئة المحكمة لأقوال الطبيبة الشرعية.



وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره واعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن رأهه حتى طعنة بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.





وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.