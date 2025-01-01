أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض

تشهد أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن اليوم، إذ ظلت عند مستوياتها المسجلة بالأمس من دون أي تغييرات تُذكر.

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر الكيلو الفراخ البيضاء اليوم 75 جنيهًا في البورصة، في حين تراوح سعرها للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا بحسب المنطقة.

وفيما يخص الدواجن البلدي، استقر سعر الكيلو في البورصة عند 126 جنيهًا، وبيعت للمستهلك بأسعار تتفاوت بين 126 و132 جنيهًا وفقًا للموقع الجغرافي.

اقرأ أيضًا:

أسعار البيض

وسجلت أسعار البيض اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 160 و165 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأبيض أسعارًا تتراوح بين 155 و160 جنيهًا.

أما البيض البلدي، فقد بلغ سعر كرتونته ما بين 165 و170 جنيهًا، وفقًا لأحدث تحديثات بورصة الدواجن.