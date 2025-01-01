قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض
رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025
بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه فى عطلة رأس السنة لصرف معاشات يناير
«الأمم المتحدة»: 1400 حادثة عنف من المستعمرين ضد الفلسطينيين بالضفة خلال 2024
القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة كورسك الروسية بالصواريخ
تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن
مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر في ليلة رأس السنة 2025
دعاء العام الجديد.. تعرف على أبرز الكلمات المأثورة والمستحبة
دولة إفريقية جديدة تطالب القوات الفرنسية بالمغادرة
بطائرة مسيرة.. إسرائيل تزعم اغتيال قائد كبير بحماس مسئول عن هجوم في 7 أكتوبر
إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في منعها من زيارة أهلها.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض - صورة أرشيفية
أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض - صورة أرشيفية
خدمات صدى البلد
×

تشهد أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن اليوم، إذ ظلت عند مستوياتها المسجلة بالأمس من دون أي تغييرات تُذكر. 

أسعار الفراخ اليوم 

بلغ سعر الكيلو الفراخ البيضاء اليوم 75 جنيهًا في البورصة، في حين تراوح سعرها للمستهلك بين 80 و85 جنيهًا بحسب المنطقة. 

وفيما يخص الدواجن البلدي، استقر سعر الكيلو في البورصة عند 126 جنيهًا، وبيعت للمستهلك بأسعار تتفاوت بين 126 و132 جنيهًا وفقًا للموقع الجغرافي.

اقرأ أيضًا: 

أسعار البيض

وسجلت أسعار البيض اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 160 و165 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأبيض أسعارًا تتراوح بين 155 و160 جنيهًا.

أما البيض البلدي، فقد بلغ سعر كرتونته ما بين 165 و170 جنيهًا، وفقًا لأحدث تحديثات بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن أسعار الفراخ بورصة الدواجن أسعار الفراخ اليوم أسعار البيض أسعار الدواجن اليوم سعر الكيلو الفراخ البيضاء سعر الكيلو الفراخ البيضاء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمول

افعل هذا الأمر فورا | تحذير عاجل من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

حكم صيام أول يوم في رجب

حكم صيام أول يوم في شهر رجب هل هو سنة.. الإفتاء تجيب

زيزو

الموضوع خلص ..إعلامي يكشف مصير زيزو

وزير الخارجية في عزاء شقيقه

بمسقط رأسه في أسيوط.. وزير الخارجية يتلقى العزاء في وفاة شقيقه الأكبر

رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app وخطوات التحقق من الرسوم المستحقة على الهاتف

رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق من الرسوم المستحقة على الهاتف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات والحرارة تحت الصفر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

حالة الطقس

إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة

ترشيحاتنا

رضا البحراوي رفقة بابا نويل

بعد تعرضه لوعكة صحية.. وصلة رقص بين رضا البحراوي وبابا نويل فى أحدث حفلاته

الفنان عصام عمر

عصام عمر: شخصيتي في فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» لا تشبهني|فيديو

لولا جفان

«أنا جامدة» و«مافيش كده».. اللبنانية لولا جفان تشعل حفل رأس السنة 2025 بالشروق|شاهد

بالصور

إعلامية تهاجم أسعار تذاكر حفل روبي : 120 ألف جنيه.. ليه؟

روبي
روبي
روبي

خبيرة نفسية تقدم نصيحة حاسمة لميجان ماركل مع بداية 2025

ميجان ماركل
ميجان ماركل
ميجان ماركل

تعرف على فوائد وأضرار تناول أجنحة الدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟

ببنطلون مجسم.. درة تحتفل برأس السنة 2025 على طريقتها |شاهد

درة
درة
درة

فيديو

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

رانيا فريد يوسف

هددت أبويا بسبب الفن .. رانيا فريد شوقي تتحدث عن أسرار من حياتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات والحرارة تحت الصفر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد