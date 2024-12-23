بورصة الدواجن اليوم الاثنين.. مفاجأة فى أسعار الفراخ والبانيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدواجن، اليوم الإثنين، تزامنًا مع تسجيل تحديث جديد لبورصة الدواجن في أسعار الفراخ البيضاء خلال التعاملات الصباحية.

واستقرت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء اليوم الاثنين 23 ديسمبر، خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، بعد أن تذبذبت أسعار الدواجن والبيض بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، ووصل سعرها إلى 73 جنيها بعدما وصل إلى 76 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيها، وانخفضت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 55 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 65 جنيهًا منذ أيام قليلة وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.



وارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حوالى 2 جنيه لتصل إلى 80 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.



وهبط سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر البانيه

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 170 لـ 190 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.



أسعار البيض اليوم الإثنين 23 ديسمبر

سعر كرتونة البيض الأحمر 137 جملة لتباع للمستهلك بنحو 147 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 135جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 145جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 140 جنيها.

أسعار البط

وصل سعر كيلو البط البلدي إلى 99 - 100 جنيه.

- اقترب سعر كيلو بط فرنساوي 69 - 70 جنيها.

- بلغ سعر كيلو بط مسكوفي 84 - 85 جنيها.

- ناهز سعر كيلو بط بغالي 79 - 80 جنيها.

كما قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن السوق يشهد اقبال ضعيف علي الطلب بالنسبة للدواجن والبط والديوك الرومي والطيور المختلفه بسبب زيادة الأسعار، ولكنه من المتوقع أن يرتفع خلال الأيام المقبلة مع حلول الكريسماس.

وأضاف أن، أسعار الدواجن البيضاء والبلدية مستقرة حاليا، حيث تباع الفراخ البيضاء ذات الوزن الكبير 2.7 كيلو، بسعر يتراوح بين 72 و74 جنيها للكيلو، بينما تباع الفراخ الصغيرة 1.3 كيلو، بسعر 80 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الفراخ الكبيرة



وأوضح السيد، أن انخفاض أسعار الفراخ الكبيرة يرجع إلى صعوبة استمرار المنتجين في تربيتها لفترات أطول، مما يدفعهم للبيع بأقل الأسعار لتفادي خسائر إضافية.