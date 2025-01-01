قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبر سار من الأرصاد للمواطنين.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك
بقوة 4.3 درجة.. زلزال قوي يضرب ضواحي محافظة كرمان الإيرانية
الصحة: فحص 8 ملايين و995 ألف طالب ضمن مبادرة «الأنيميا والسمنة والتقزم»
يستخدم لعلاج الأمراض المنقولة جنسيًا.. سحب تشغيلة مضاد شهير
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية مكثفة على شمال قطاع غزة
أيلين من قنا.. أول مولود مسجل في مصر بـ 2025
قرار مهم لـ"المركزي" بشأن رسوم التحويلات من خلال تطبيق إنستا باي
موعد صرف مرتبات يناير.. حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-1-2025
وزيرة البيئة:مصر تتعاون مع الأمم المتحدة وتقود الجهود العالمية في تمويل المناخ
وسائل إعلام إسرائيلية: جيش الاحتلال يعاني نقصا في القوى البشرية
الصحة تحذر من تناول التوابل المملحة والصلصات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

نادي روتاري مرسي مطروح يطلق مبادرة "يلا نشجر ونجمل مدارسنا"

تنفيذ المبادرة بمدارس مطروح
تنفيذ المبادرة بمدارس مطروح
ايمن محمود
×

أطلق نادي روتاري مرسي مطروح برئاسة المستشار محمد الملاح مبادرة "يلا نشجر ونجمل مدارسنا"، وذلك انطلاقاُ من المسئولية المجتمعية للنادي تجاه المجتمع.

جرى إطلاق فعاليات المبادرة بالتنسيق مع نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وبحضور هدي البغدادي مدير إدارة الخدمة المجتمعية بالمديرية، وبمشاركة المهندس علي عبد الحاكم مدير المشروعات بنادي روتاري مرسي مطروح، وعادل سليمان مدير مدرسة الشهيد المعناوي الاعدادية.

وأعلن المستشار محمد الملاح رئيس نادي روتاري مرسي مطروح عن تنفيذ مبادرة " يلا نشجر ونجمل مدارسنا" ضمن مبادرة بداية جديدة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، منوها بأن المبادرة انطلقت من مدرسة الشهيد المعناوي لتشجير وتجميل المدرسة لخلق بيئة صحية لابنائنا الطلبة من النشء وإكسابه القيم والأخلاق والمهارات المفيدة بالحفاظ علي المدرسة بنشر ثقافة التجميل والتشجير.

وأكد رئيس نادي روتاري مرسي مطروح علي مواصلة تنفيذ المبادرة في باقي المدارس بالتشجير والتجميل من الداخل بهدف نشر البهجة والتفاؤل بالمدرسة ولاقت المبادرة استحسان وقبول المسئولين بالتربية والتعليم وادارة المدرسة ، وكانت تجربة رائعة بانتشار وزيادة اللون الاخضر والمساحات الخضراء للتلاميذ المدرسة لإفراغ طاقاتهم ، في حدائق واشجار المدرسة مستقبلاً .

وأكد المستشار محمد الملاح علي مواصلة دعم نادي روتاري مرسي مطروح لقطاعات الطفولة والأمومة والبيئة ومياة الشرب والصحة برفع كفاءة قسم الأورام بالمستشفي العام وغرف الإشاعات ودعم مدارس الصم والبكم ، والمساهمة في العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة في مجال محطات تحلية مياه الشرب ، مع التطلع لتقديم مزيد من الخدمات للتخفيف من كاهل المواطنين.

من ناحية اخرى اختتمت دورة التمكين النفسي لطلبة مدرسة مطروح الثانوية الزراعية للزراعة المطرية لتنمية مهارات الطلبة، التي انطلقت في 30/7 الماضي حتي سبتمبر الجاري لمدة 5 أشهر، ونظمها نادي روتاري مرسي مطروح ونفذتها مؤسسة نيو تيم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد الملاح رئيس نادي رتاوي مرسي مطروح ونادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والدكتورة نجوى توفيق عن مؤسسة نيو تيم، والدكتورة سهى أمين عميد كليه الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، والدكتورة أمل لطفى مساعد محافظ روتارى مصر، و الدكتورة أمل فهمى نائبه عن وكيل وزارة الصحه بمطروح ، ومفتاح الجرارى نقيب المعلمين بمطروح.

وقال المستشار محمد الملاح رئيس نادي روتاري مرسي مطروح، إن دورة التمكين النفسي لطلبة مدرسة الثانوية الزراعية للزراعة المطرية ركزت على أساليب التمكين النفسي (تنمية مهارات) للطلبة لتعزيز تنمية مهارات أبنائنا الطلبة على تجاوز أي عقبات نفسية يواجهونها في المجتمع وكيفية التعامل معاها والتي تساهم بشكل كبير في بناء شخصية الطلبة مستقبلاً.

من جانبها أكدت الدكتورة نجوى توفيق عن مؤسسة نيو تيم ان المحاضرات ساهمت في اتباع الأساليب السليمة للطلبة لتعديل السلوك الإيجابي وغرس قيم المواطنة والمسؤولية لديهم ، ومواجهة الآثار النفسية التي تحدث بشكل عام في فترة المراهقة وكيفية التصرف في المواقف التي ستحدث لهم في الحياة .

وأوضحت الدكتورة سهى أمين عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح ان الهدف من الدورة تصحيح مسار السلوك والقضاء علي السلوكيات الخاطئة لتقوية التمكين من خلال تنمية الدوافع والراحة النفسية وحل المشكلات والتوجيه الذاتي واتخاذ القرار ، فكلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح حريصة علي التركيز علي التمكين النفسي للطلبة لخروج جيل قادر علي التعامل مع تحديات المجتمع.

وأشارت الدكتورة أمل لطفى مساعد محافظ روتارى مصر، إلي تنمية القدرات لدى الطلبة الذي يعزز من ثقتهم في أنفسهم ويزيد من تمكينهم الكاديمي ويساعدهم في تحقيق النجاح والتوفيق للدوافع السلوكية الواعية التي تنمو من خلال الحوافز النفسية لدي أبنائنا في مرحلة المراهقة.

وأضافت الدكتورة أمل فهمى أن مديرية الصحة بمطروح علي استعداد لتقديم الدعم الطبي اللازم للطلبة في التمكين النفسي التي أطلقها نادي روتاري مرسي مطروح في المدارس ولنستهدف أبنائنا الطلبة في سن مبكر .

وحرص مفتاح الجرارى نقيب المعلمين بمطروح علي المشاركة والحضور لتقديم الدعم المعنوي ومساهمة نقابة المعلمين في هذا التخصص الهام لتنمية مهارات الطلبة في المدارس في المراحل التعليمية المختلفة لحمايتهم من التحديات المجتمعية.

وفي نهاية الحفل كرم المستشار محمد الملاح رئيس نادي روتاري مرسي مطروح القائمين على دورة التمكين النفسي نظرا لجهودهم في 5 أشهر طوال فترة الدورة.

وشمل التكريم كلا من الدكتورة سهى أمين عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، والدكتورة نجوى توفيق مسئولة البرنامج التدريبي في علم النفس عن مؤسسة نيو تيم والدكتورة أمل لطفى مساعد محافظ روتارى مصر، وسهير ممدوح مدير مدرسة الثانوية الزراعية للزراعة المطرية، والمهندس علي عبد الحاكم مدير مركز التدريب بالتنمية المستدامة، وتم تسليم شهادات للطلبة لاجتياز الدورة التدريبية.

مطروح اخبار المحافظات مدارس اخبار محافظة مطروح مجافظة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقييمات الترم الثاني 2025

تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن

حالة الطقس

إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة

صيام أول رجب

هل صيام أول رجب يكون يومًا أم ثلاثة أم 7 أيام؟.. كثيرون لا يعرفون

رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية

رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025

المعاشات

بدء تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.. اليوم

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض - صورة أرشيفية

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض

لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download

تليفونك عليه رسوم ولا لأ؟| لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق

وزير المالية

المالية والاتصالات تحسمان الجدل: لا تطبيق رسوم بأثر رجعي على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج

ترشيحاتنا

ارشيفي

قوات الاحتلال ترتكب مجازر جديدة في قطاع غزة

وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي

في أول اتصال هاتفي.. سلطنة عمان تؤكد دعمها لإرادة الشعب السوري

مسيّرة بيرقدار التركية

قوات سوريا الديمقراطية تعلن إسقاط مسيرة تركية

بالصور

بالأحمر الجريء.. منة فضالي تحتفل برأس السنة رفقة والدتها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

"زر غامض" في سيارات بيجو يثير حيرة السائقين.. وتحذيرات شديدة من الضغط عليه

بيجو
بيجو
بيجو

فستان جريء.. رانيا يوسف تهنئ جمهورها بالعام الجديد

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

زوجة ماجد المصري تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

فيديو

حكيم

اعتزال حكيم الغناء في 2025.. ما القصة؟

تامر حسنى

إزاي يا جدع.. تامر حسني يتعرض إلى موقف غريب بسبب معجب

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

رانيا فريد يوسف

هددت أبويا بسبب الفن .. رانيا فريد شوقي تتحدث عن أسرار من حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد