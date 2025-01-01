نادي روتاري مرسي مطروح يطلق مبادرة "يلا نشجر ونجمل مدارسنا"

أطلق نادي روتاري مرسي مطروح برئاسة المستشار محمد الملاح مبادرة "يلا نشجر ونجمل مدارسنا"، وذلك انطلاقاُ من المسئولية المجتمعية للنادي تجاه المجتمع.

جرى إطلاق فعاليات المبادرة بالتنسيق مع نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وبحضور هدي البغدادي مدير إدارة الخدمة المجتمعية بالمديرية، وبمشاركة المهندس علي عبد الحاكم مدير المشروعات بنادي روتاري مرسي مطروح، وعادل سليمان مدير مدرسة الشهيد المعناوي الاعدادية.

وأعلن المستشار محمد الملاح رئيس نادي روتاري مرسي مطروح عن تنفيذ مبادرة " يلا نشجر ونجمل مدارسنا" ضمن مبادرة بداية جديدة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، منوها بأن المبادرة انطلقت من مدرسة الشهيد المعناوي لتشجير وتجميل المدرسة لخلق بيئة صحية لابنائنا الطلبة من النشء وإكسابه القيم والأخلاق والمهارات المفيدة بالحفاظ علي المدرسة بنشر ثقافة التجميل والتشجير.

وأكد رئيس نادي روتاري مرسي مطروح علي مواصلة تنفيذ المبادرة في باقي المدارس بالتشجير والتجميل من الداخل بهدف نشر البهجة والتفاؤل بالمدرسة ولاقت المبادرة استحسان وقبول المسئولين بالتربية والتعليم وادارة المدرسة ، وكانت تجربة رائعة بانتشار وزيادة اللون الاخضر والمساحات الخضراء للتلاميذ المدرسة لإفراغ طاقاتهم ، في حدائق واشجار المدرسة مستقبلاً .

وأكد المستشار محمد الملاح علي مواصلة دعم نادي روتاري مرسي مطروح لقطاعات الطفولة والأمومة والبيئة ومياة الشرب والصحة برفع كفاءة قسم الأورام بالمستشفي العام وغرف الإشاعات ودعم مدارس الصم والبكم ، والمساهمة في العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة في مجال محطات تحلية مياه الشرب ، مع التطلع لتقديم مزيد من الخدمات للتخفيف من كاهل المواطنين.

من ناحية اخرى اختتمت دورة التمكين النفسي لطلبة مدرسة مطروح الثانوية الزراعية للزراعة المطرية لتنمية مهارات الطلبة، التي انطلقت في 30/7 الماضي حتي سبتمبر الجاري لمدة 5 أشهر، ونظمها نادي روتاري مرسي مطروح ونفذتها مؤسسة نيو تيم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد الملاح رئيس نادي رتاوي مرسي مطروح ونادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والدكتورة نجوى توفيق عن مؤسسة نيو تيم، والدكتورة سهى أمين عميد كليه الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، والدكتورة أمل لطفى مساعد محافظ روتارى مصر، و الدكتورة أمل فهمى نائبه عن وكيل وزارة الصحه بمطروح ، ومفتاح الجرارى نقيب المعلمين بمطروح.

وقال المستشار محمد الملاح رئيس نادي روتاري مرسي مطروح، إن دورة التمكين النفسي لطلبة مدرسة الثانوية الزراعية للزراعة المطرية ركزت على أساليب التمكين النفسي (تنمية مهارات) للطلبة لتعزيز تنمية مهارات أبنائنا الطلبة على تجاوز أي عقبات نفسية يواجهونها في المجتمع وكيفية التعامل معاها والتي تساهم بشكل كبير في بناء شخصية الطلبة مستقبلاً.

من جانبها أكدت الدكتورة نجوى توفيق عن مؤسسة نيو تيم ان المحاضرات ساهمت في اتباع الأساليب السليمة للطلبة لتعديل السلوك الإيجابي وغرس قيم المواطنة والمسؤولية لديهم ، ومواجهة الآثار النفسية التي تحدث بشكل عام في فترة المراهقة وكيفية التصرف في المواقف التي ستحدث لهم في الحياة .

وأوضحت الدكتورة سهى أمين عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح ان الهدف من الدورة تصحيح مسار السلوك والقضاء علي السلوكيات الخاطئة لتقوية التمكين من خلال تنمية الدوافع والراحة النفسية وحل المشكلات والتوجيه الذاتي واتخاذ القرار ، فكلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح حريصة علي التركيز علي التمكين النفسي للطلبة لخروج جيل قادر علي التعامل مع تحديات المجتمع.

وأشارت الدكتورة أمل لطفى مساعد محافظ روتارى مصر، إلي تنمية القدرات لدى الطلبة الذي يعزز من ثقتهم في أنفسهم ويزيد من تمكينهم الكاديمي ويساعدهم في تحقيق النجاح والتوفيق للدوافع السلوكية الواعية التي تنمو من خلال الحوافز النفسية لدي أبنائنا في مرحلة المراهقة.

وأضافت الدكتورة أمل فهمى أن مديرية الصحة بمطروح علي استعداد لتقديم الدعم الطبي اللازم للطلبة في التمكين النفسي التي أطلقها نادي روتاري مرسي مطروح في المدارس ولنستهدف أبنائنا الطلبة في سن مبكر .

وحرص مفتاح الجرارى نقيب المعلمين بمطروح علي المشاركة والحضور لتقديم الدعم المعنوي ومساهمة نقابة المعلمين في هذا التخصص الهام لتنمية مهارات الطلبة في المدارس في المراحل التعليمية المختلفة لحمايتهم من التحديات المجتمعية.

وفي نهاية الحفل كرم المستشار محمد الملاح رئيس نادي روتاري مرسي مطروح القائمين على دورة التمكين النفسي نظرا لجهودهم في 5 أشهر طوال فترة الدورة.

وشمل التكريم كلا من الدكتورة سهى أمين عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، والدكتورة نجوى توفيق مسئولة البرنامج التدريبي في علم النفس عن مؤسسة نيو تيم والدكتورة أمل لطفى مساعد محافظ روتارى مصر، وسهير ممدوح مدير مدرسة الثانوية الزراعية للزراعة المطرية، والمهندس علي عبد الحاكم مدير مركز التدريب بالتنمية المستدامة، وتم تسليم شهادات للطلبة لاجتياز الدورة التدريبية.