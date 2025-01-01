مدبولي: الدولة حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نطمئن المواطنين بأننا قادرون على تحمل أى أعباء، تمكنا من تجاوز تحديات العام الماضي”.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء: “تفقدنا المرحلة الأولي من مشروع الغزل والنسيح فى المحلة الكبري، واليوم أتممنا المرحلة الأولي وتبقي المرحلتين الثانية والثالثة”.

ووجه رئيس الوزراء، رسالة للقطاع الخاص الدولة، قائلا: “ ننفق فى عملية التطوير لهذا المشروع حوالي 56 مليار جنيه، ولكن لدينا قناعة على استدامة نجاح هذا القطاع، وندعو القطاع الخاص المعني بهذه الصناعة لمشاركة الدولة فى هذه القلعة الصناعية”.

وتابع: “الدولة حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها، وتم توقيع عقد مهم بين شركة صينية وهي أكبر شركة في إنتاج السيارات من أجل توطين هذه الصناعة القوية، وهناك اتفاقيات أخري نتفاوض فيها مع شركات أخري”.