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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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صدى البلد

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: تحركات الرئيس ورسائله تعكس أسلوبًا شاملًا في التعامل مع التحديات العالمية

أدهم سعودي سليم
أدهم سعودي سليم
عبد الرحمن سرحان
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قال أدهم سعودي سليم، أمين  حزب مستقبل وطن بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، إن تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورسائله تعكس أسلوبًا شاملًا في التعامل مع التحديات العالمية، موضحًا أن التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس السيسي تؤكد أن «الجمهورية الجديدة» التي يقودها تحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف في الشمال والشرق.

وذكر سعودي سليم، في بيان، مساء الثلاثاء، أن «القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة تحركات السياسة الخارجية المصرية سواء في الداخل من خلال استقبال الرؤوساء والمسؤولين العرب والأجانب أو في التحركات الخارجية ومشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافل الدولية».

وذكر أن مصر تبحث عن منفذ حقيقي لصناعة السلام واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط لكي تتعايش الدولة الفلسطينية بجانب الدولة الإسرائيلية تنفيذًا لمبدأ حل الدولتين طبقًا لمبادرة السلام العربية التي عُقدت في بيروت عام 2002.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك الدور المهم لجمهورية مصر العربية والدور الإنساني للرئيس عبدالفتاح السيسي في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنّ المنطقة تشهد أزمات كثيرة مثل الأوضاع في قطاع غزة ولبنان

الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب مستقبل وطن أدهم سعودي سليم

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