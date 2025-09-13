مستفزة .. تعليق قوي من أحمد موسى على تصريحات صندوق النقد عن مصر

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن صندوق النقد الدولي تحدث عن مصر بكلام مستفز وتحدث عن عدم إعطاء مصر الشريحة المقبلة إلا باتخاذ إجراءات بشأن أسعار الوقود .

يناقش أحمد موسى، في حلقة اليوم السبت من برنامج "على مسئوليتي"، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

