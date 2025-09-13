الخارجية: أولوية الوزارة رعاية والحفاظ على مصالح المصريين بالخارج

قال السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر لن تحقق ما ترنو إليه إذا انغلقت على نفسها، بل من خلال التبادل والتعلم المتبادل مع العالم، وأكد أن أولوية وزارة الخارجية التي لا يمكن التخاذل في أدائها هي رعاية والحفاظ على مصالح المصريين في الخارج، الذين يصل عددهم في أقصى تقدير إلى 14 مليون مصري.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مسؤولية الوزارة تتمثل في تقديم كل الدعم والحماية لهم ورعاية مصالحهم، مضيفًا: «حتى إذا كان هناك من يخرق القانون في الخارج، فهذه مسؤولية السفارة والقنصلية أن تنبري للدفاع عن مصالح المواطن المصري طالما يحمل الجنسية المصرية التي نتباهى ونفتخر بها بطبيعة الحال».

وأشار وزير الخارجية، أن مؤسسة وزارة الخارجية هي المؤسسة الأساسية المنوط بها تنفيذ السياسة الخارجية التي يقرها رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن مؤسسات كثيرة من مؤسسات الدولة تسهم في صناعتها وتشكيلها، وفي القلب منها وزارة الخارجية.