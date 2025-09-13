قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطحبين أطفالهم.. عشرات الآلاف يتظاهرون بوسط لندن لمناهضة الهجرة
ضبط نباشين يروعون المارة ويسرقون مكونات الممشى السياحي بالمريوطية
بي-21 رايدر.. قاذفة شبحية تعيد رسم مستقبل التفوق الجوي الأمريكي| صور
رئيسة لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطة: نحن مع السلام ويجب اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقه
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود الاتحاد من أجل المتوسط إلى دير سانت كاترين
مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري
أحمد موسى يستعرض كلمات الوفود المشاركة في اجتماعات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟
بسبب توترات المنطقة.. أبو العينين: خسرنا السنة اللي فاتت 7 مليار دولار في قناة السويس
أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة سياحية بشرم الشيخ
توك شو

عبد العاطي: مصر لن تسمح على الإطلاق لأيٍّ من كان أن يمس مصالحها أو أمنها القومي

محمد البدوي

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر هي دولة قوية بمؤسساتها الوطنية، ولا يمكن لهذه الدولة أن تسمح على الإطلاق لأيٍّ من كان أن يمس مصالحها أو حدودها أو أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، وعلى رأسها مصالحها المائية وحدودها بطبيعة الحال.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: أيضًا لدينا القيادة الرشيدة الحكيمة التي تقود دفة الوطن بكل الحكمة وبكل الاقتدار وبكل الاتزان، دون تفريط أو إفراط، نعتمد على ثقتنا الكاملة في الله، وإرادة هذا الشعب المصري العظيم الذي يلتف دائمًا حول قيادته في كل الأزمات التي واجهت هذه الدولة العظيمة على مدار آلاف السنوات.

وتابع وزير الخارجية: «هذه الدولة لن تُمس بسوء، وهي قادرة على الحفاظ على مصالحها والدفاع عنها، وأيضًا عن المصالح العربية، لأننا نعتز بعروبتنا ونعتز بإفريقيتنا ونعتز أيضًا بانتمائنا للعالم الإسلامي وللجنوب العالمي».

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

