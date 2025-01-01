حسام موافي: الشخص يتزوج على مقاسه علميا وماديا وأخلاقيا واجتماعيا

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، نصائح هامة للأهالي والمقبلين على الزواج، مشيرًا إلى أن الزواج يجب أن يكون قائمًا على “المقاسات” التي تشمل الجوانب العلمية، المادية، الأخلاقية والاجتماعية.

وفي لقائه ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود المذاع على قناة “صدى البلد”، أكد حسام موافي أن الزواج بين شخصين يجب أن يكون متناسبًا مع خلفياتهما، حيث قال: “الزواج مقاسات، يعني الشخص يتزوج مقاسه علميًا، ماديًا، أخلاقيًا واجتماعيًا، لكن في الأفلام العربية، زي لما ابن البواب يتجوز بنت الباشا، ده غلط ودينيًا غلط”.

وأوضح موافي أنه لا يصح لأطباء أو أشخاص في طبقات اجتماعية وثقافية مختلفة أن يتزوجوا من آخرين لا يتوافقون معهم في تلك الجوانب، وقال: “مش ممكن دكتور يتجوز واحدة لا تقرأ ولا تكتب، مش هيقدر يعيش معاها، ومش ممكن دكتورة تتجوز ابن البواب الذي لا يقرأ ولا يكتب، أنا مش بعيب في البواب، لكن المجتمع طبقات، علميًا لازم تكون الزوجة زيّه، ماديًا لازم يكون الفرق بسيط، وداخليًا الطمع لازم يكون بعيد، ثقافيًا واجتماعيًا أيضًا يجب أن يتوافقا”.

وأكد موافي أن الزواج الناجح يتطلب توافقًا شاملاً بين الطرفين من جميع الجوانب.