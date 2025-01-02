تراجع أسعار النفط 3 % في 2024

تراجعت أسعار النفط بنحو 3 % خلال العام 2024، لتنخفض للعام الثاني على التوالي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا، أو 0.88 %، لتصل إلى 74.64 دولارًا للبرميل عند التسوية في آخر أيام التداول في العام 2024.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتًا، أو 1.03 % ، لتصل إلى 71.72 دولارًا للبرميل عند التسوية.



فيما تراجع خام برنت عند التسوية في ختام العام 2024 نحو 3 % عنه في نهاية 2023 عند 77.04 دولارًا للبرميل، في حين لم يشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط تغيرًا يذكر تقريبًا مقارنة بسعر التسوية نهاية العام الماضي.