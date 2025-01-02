باحث سياسي: "الكتاتيب" نظام فاسد تعليميا وأخلاقيا والحديقة الخلفية لجماعة الإخوان

أكد الدكتور سامح اسماعيل الباحث في العلوم السياسية وفلسفة التاريخ، أن فكرة "الكتاتيب" كانت الحديقة الخلفية لجماعة الاخوان وكان المعلم هو الراجل الذي يجلس يحفظ الأطفال القرآن بأساليب بدائية، مشددا على أن الكتاتيب نظام فاسد تعليما وأخلاقيا.

وأضاف سامح اسماعيل، خلال حواره مع الاعلامي ابراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن نظام الكتاتيب لم يؤد إلى خلق بيئة تعليمية تراعي البعد الأخلاقي والتعليمي، موضحا أن هذا النظام كرس نمط سلطة الرجل الجاهل الذى يفرض سطوته على أطفال القرية في شرح علوم الدين من وجهة نظره ويرسخها في عقولهم.

وأوضح، أن الحفظ والتلقين مرتبط بثقافة التعليم النقلي وقتل ملكات الفكر النقدي والكتاب يعمل على قتل العقل النقدي للطفل في مراحله الأولى ويعتمد على الحفظ والتعليم بوسائل غير تربوية قائمة على الحفظ والتلقين في المقام الاول، مؤكدا أن فكرة عودة الكتاتيب نفسها في عصر ما بعد الحداثة أمر مثير للاستغراب وعملية التعليم لازم تخضع لرقابة الدولة.