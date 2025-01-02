أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه

يرى أحمد عبدالقادر، لاعب فريق قطر القطري والمعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، أنه أفضل من أحمد مصطفى زيزو،جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال أحمد عبدالقادر، خلال حواره ببرنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: أنا أفضل من زيزو، كل واحد بيختار نفسه، لوسألت زيزو، هيقول زيزو".

وأضاف: "أنا أفضل من مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، وأنا أفضل من تريزيجيه، أنا دايمًا هختار نفسي".

وتابع: "لو وضعت في مقارنة مع أسطورة من الأساطير هختار نفسي، مشيرًا: بالتأكيد، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي أفضلمني".