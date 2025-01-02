الاحتلال يبدأ العام الجديد بمجزرة "المواصي" في خان يونس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل، وفيديو يوضح أن الاحتلال يبدأ العام الجديد بمجزرة بمنطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن 28 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بدء الحرب على غزة بينهم 16 من الاحتياط في أعلى رقم منذ 13 عاما.

ولاحقا؛ أفادت يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر عسكرية أن حالة الإرهاق تتفاقم لدى الجنود الإسرائيليين؛ بسبب استمرار الحرب في جبهات عدة.

وأشارت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إلى أن الجيش يعاني نقصا في القوى البشرية بعد إصابة ومقتل نحو 10 آلاف جندي بالحرب.

وذكرت دائرة الإحصاء في كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه وبنهاية عام 2024 تأكدت الأرقام المخيبة للآمال بشأن التوسع السكاني من قبل المستوطنين واليهود وعدد الزوار القادمين للعيش في الأراضي المحتلة، وفق ما أوردت صحف عبرية.

واعترفت بشكل واضح دائرة الإحصاء في كيان الاحتلال بأنها سجلت ارتفاعا بنسبة كبيرة في الهجرة العكسية من الاحتلال الإسرائيلي عن وعدد المغادرين بأكثر من الوافدين.

وذكرت دائرة الإحصاء الإسرائيلية أنه خلال عام 2024 غادر إسرائيل أكثر من 82.700 ألف إسرائيلي، عاد منهم 23.800 فقط، أي بنحو الربع فقط.

وأضافت الدائرة أنه كذلك تراجع عدد المهاجرين الجدد إلى 32.800 ألف في عام 2024 لينخفض بـ 15.000 عن عام 2023.