قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة الأزهر تُعلن عن مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم بجوائز مالية ضخمة
دراسة إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز سلسلة الإمداد التجاري بين مصر وكوت ديفوار
جروس يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر قبل لقاء المصري
الإغاثة الطبية في غزة: ظهور طفح جلدي غريب على أجسام بعض المرضى
إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس بمطروح
كامل الوزير: المجلس الوطني للاعتماد يحصل على الاعتراف الدولى من المنظمة الأوروبية
محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي
«التعليم السورية» تحذف كل ما يمجد نظام الأسد.. وتعتمد صورة علم الثورة
شعبة الاتصالات توضح كيفية احتساب جمارك الهواتف المستوردة
بمناسبة عيد الميلاد .. منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية
تجربة سياحية فريدة بـ المتاحف والمواقع الأثرية .. ماذا حدث؟
أسعار مخفضة.. محافظ الوادي الجديد يفتتح سوق اليوم الواحد بالخارجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

الاحتلال يبدأ العام الجديد بمجزرة "المواصي" في خان يونس

غزة
غزة
البهى عمرو
×

عرضت قناة القاهرة الإخبارية  خبر عاجل، وفيديو يوضح أن الاحتلال يبدأ العام الجديد بمجزرة بمنطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن  28 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بدء الحرب على غزة بينهم 16 من الاحتياط في أعلى رقم منذ 13 عاما.

ولاحقا؛ أفادت يديعوت أحرونوت نقلا عن  مصادر عسكرية أن حالة الإرهاق تتفاقم لدى الجنود الإسرائيليين؛ بسبب استمرار الحرب في جبهات عدة.

وأشارت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إلى أن الجيش يعاني نقصا في القوى البشرية بعد إصابة ومقتل نحو 10 آلاف جندي بالحرب.

وذكرت دائرة الإحصاء في كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه وبنهاية عام 2024 تأكدت الأرقام المخيبة للآمال بشأن التوسع السكاني من قبل المستوطنين واليهود وعدد الزوار القادمين للعيش في الأراضي المحتلة، وفق ما أوردت صحف عبرية.

واعترفت بشكل واضح دائرة الإحصاء في كيان الاحتلال بأنها سجلت ارتفاعا بنسبة كبيرة في الهجرة العكسية من الاحتلال الإسرائيلي عن وعدد المغادرين بأكثر من الوافدين.

وذكرت دائرة الإحصاء الإسرائيلية أنه خلال عام 2024 غادر إسرائيل أكثر من 82.700 ألف إسرائيلي، عاد منهم 23.800 فقط، أي بنحو الربع فقط.

وأضافت الدائرة أنه كذلك تراجع عدد المهاجرين الجدد إلى 32.800 ألف في عام 2024 لينخفض بـ 15.000 عن عام 2023.

غزة الاحتلال القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر"

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد

وزير التربية والتعليم

لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

دواجن

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025

احمد عبد القادر

محدش كلمني.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

محمد سعد مع المعجب

طلب صورة.. موقف مفاجئ لـ محمد سعد مع معجب بعرض فيلم الدشاش

احمد عبد القادر

أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه

أحمد رفعت

إعلامي بعد إعلان النيابة سبب وفاة أحمد رفعت : ليا حق عرب عند الجمهور

ترشيحاتنا

3 عادات في العام الجديد لحماية نفسك من الزهايمر والخرف

3 عادات في العام الجديد لحماية نفسك من الزهايمر والخرف

ضغط الدم

بعد تحذير حسام بدراوي.. تأثير الانفعال على مريض الضغط العالي.. ونصائح لتخفيفه

النوبات القلبية

تحذير| تجنب هذه العادات إذا كان لديك تاريخ عائلي في الإصابة بالنوبات القلبية

بالصور

إطلالة جرئية لـ هيفاء وهبي في حفل ليلة رأس السنة |شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية

عودة قوية لـ محمد سعد.. إيرادات فيلم «الدشاش» فى أول أيام عرضه

محمد سعد
محمد سعد
محمد سعد

سهلة وغير مكلفة.. طريقة عمل الحلبسة

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

فيديو

مي فاروق - محمد العمروسي

حفل الزفاف اليوم.. مي فاروق ومحمد العمروسي وقصة حب بدأت بـ مروحة

داليا البحيري وزوجها

بتحب الكلب أكتر مني.. أبرز تصريحات داليا البحيري وزوجها

زواج مصطفى شعبان

لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

ضرائب المحمول

تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد