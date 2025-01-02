طلب إحاطة لإحياء معسكر سفاجا الرياضي لتعزيز الرياضة والسياحة بالبحر الأحمر

قدمت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن حالة الإهمال التي يشهدها معسكر سفاجا الرياضي بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وطالبت "حارص" بضرورة إعادة تشغيل معسكر سفاجا الرياضي، مشددة على أهميته الكبيرة باعتباره يقع في مدينة سياحية مميزة مثل سفاجا، موضحة أن المعسكر كان يعد وجهة مثالية للفرق الرياضية الراغبة في إقامة معسكرات تدريبية داخلية دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة وتحمل تكاليف إضافية.

وأشارت حارص إلى شكاوى عديدة من الأندية والفرق الرياضية بسبب غياب المعسكر، حيث أصبحت تواجه صعوبات كبيرة في تنظيم معسكرات تدريبية خارجية بمحافظة البحر الأحمر، نظرًا لبعد المسافة ومشقة السفر، مؤكدة أن إعادة تشغيل المعسكر سيوفر للفرق الرياضية الكثير من الجهد والتكاليف، بالإضافة إلى أنه سيعمل على استغلال موقعه المميز في مدينة سفاجا السياحية لتعزيز النشاط الرياضي والسياحي في الوقت ذاته.

ودعت حارص خلال مناقشات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع خطة تطوير شاملة للمعسكر ليصبح وجهة رياضية وسياحية متكاملة، بما يساهم في دعم القطاع الرياضي والسياحي في مصر، مؤكدة أن إعادة تشغيل المعسكر يمكن أن يعكس صورة إيجابية عن الاستثمار الرياضي في مدن البحر الأحمر، ويدعم استقطاب المزيد من الفرق الرياضية من داخل مصر وخارجها، لافتة إلى أن مدينة سفاجا تعد واحدة من أبرز المدن السياحية في مصر، وإهمال منشأة رياضية بمثل هذا الموقع المميز يعد خسارة كبيرة للرياضة والسياحة على حد سواء.