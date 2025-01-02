قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا .. انفجارات ضخمة تضرب منطقة عسكرية في دمشق
التمريض: "المسئولية الطبية" خطوة جديدة لتحسين منظومة الرعاية الصحية
قصف إسرائيلي.. الدفاع المدني الفلسطيني: لم نعد قادرين على تلبية نداءات الاستغاثة في غزة
الصور الأولى لاستعدادات مي فاروق ومحمد العمروسي لحفل زفافهما
مصرع 4 عناصر.. الداخلية تعلن عن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة
الكيلو بـ 60 جنيه .. سر ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق | وهذا موعد انخفاضه
إعلامي يكشف موقف الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد
حقيقة توقف واتساب عن العمل على بعض الهواتف
الأوقاف: إيفاد ١١ إماما وقارئا لإحياء ليالي رمضان المبارك في الخارج
وفاة مدرب المنصورة في مباراة طلخا بدوري القسم الثالث
اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ولافيينا بكأس مصر
الوطن الأزرق 2025 .. تركيا تجري مناورات عسكرية ضخمة في بحر إيجه والمتوسط ​​
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

طلب إحاطة لإحياء معسكر سفاجا الرياضي لتعزيز الرياضة والسياحة بالبحر الأحمر

اجتماع لجنة الشباب والرياضة
اجتماع لجنة الشباب والرياضة
عبد الرحمن سرحان
×

قدمت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن حالة الإهمال التي يشهدها معسكر سفاجا الرياضي بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وطالبت "حارص" بضرورة إعادة تشغيل معسكر سفاجا الرياضي، مشددة على أهميته الكبيرة باعتباره يقع في مدينة سياحية مميزة مثل سفاجا، موضحة أن المعسكر كان يعد وجهة مثالية للفرق الرياضية الراغبة في إقامة معسكرات تدريبية داخلية دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة وتحمل تكاليف إضافية.

وأشارت حارص إلى شكاوى عديدة من الأندية والفرق الرياضية بسبب غياب المعسكر، حيث أصبحت تواجه صعوبات كبيرة في تنظيم معسكرات تدريبية خارجية بمحافظة البحر الأحمر، نظرًا لبعد المسافة ومشقة السفر، مؤكدة أن إعادة تشغيل المعسكر سيوفر للفرق الرياضية الكثير من الجهد والتكاليف، بالإضافة إلى أنه سيعمل على استغلال موقعه المميز في مدينة سفاجا السياحية لتعزيز النشاط الرياضي والسياحي في الوقت ذاته.

ودعت حارص خلال مناقشات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع خطة تطوير شاملة للمعسكر ليصبح وجهة رياضية وسياحية متكاملة، بما يساهم في دعم القطاع الرياضي والسياحي في مصر، مؤكدة أن إعادة تشغيل المعسكر يمكن أن يعكس صورة إيجابية عن الاستثمار الرياضي في مدن البحر الأحمر، ويدعم استقطاب المزيد من الفرق الرياضية من داخل مصر وخارجها، لافتة إلى أن مدينة سفاجا تعد واحدة من أبرز المدن السياحية في مصر، وإهمال منشأة رياضية بمثل هذا الموقع المميز يعد خسارة كبيرة للرياضة والسياحة على حد سواء.

سفاجا مجلس النواب البحر الأحمر الشباب والرياضة النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر"

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد

وزير التربية والتعليم

لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

دواجن

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025

رئيس مجلس الوزراء

اعتبار توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة.. 3 قرارات لرئيس الوزراء

تامر حسني

تامر حسني يرد على أنباء عودته لـ بسمة بوسيل

فرص عمل

15000 جنيه شهريا.. فرص عمل ذهبية للشباب| تفاصيل

امتحانات نصف العام

بدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالمدارس .. وتحذيرات عاجلة للطلاب

ترشيحاتنا

آيفون ١٥ برو ماكس

سعر آيفون ١٥ برو ماكس في مصر

جيب رانجلر موديل 2025

شاهد| جيب رانجلر 2025 الجديدة

الهواتف الذكية

طال انتظارها.. ابتكارات ستغيِر مستقبل الهواتف الذكية في 2025

بالصور

ناقد موضة يحرج نيكول سابا بسبب فستانها في رأس السنة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

عصرية.. نسرين طافش تستعرض إطلالاتها في 2024

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

بتكلفة 300 مليون جنيه.. رصف وازدواج طريق أبو حاكم - بني هلال بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد عددا من كليات الجامعة ويطمئن علي سير الامتحانات

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

فيديو

حكيم هيسيب المايكروفون

حكيم يعتزل الغناء في 2025.. ما الحقيقة وراء التصريحات المثيرة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مفاجأة العام الجديد .. تراجع في أسعار الذهب والدولار

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد الموبايلات.. موقف الساعات الذكية والتابات من الرسوم الجمركية

القوات المسلحة

القوات المسلحة تنفذ 58 تدريبا عسكريا داخل وخارج مصر في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد