أولى صفقات الشتاء.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع شكري نجيب

أعلن نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي، عن إعلان أولى تعاقداته، خلال فترة الاتنقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، للمنافسة على بطولات الموسم الحالي.

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع اللاعب المميز شكرى نجيب لاعب نادى فاركو السابق بعقد لمدة موسمين و نصف.

وجاء التعاقد عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع نادي فاركو بعد ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى.